Nu foregår krigen hovedsageligt i de østukrainske regioner Luhansk og Donetsk, hvor stillingerne er mere låste.

- De allierede er klar til et langt og sejt træk. Krig er uforudsigelig. Men vi er klar til, at det kan trække ud, siger Stoltenberg.

Generalsekretæren understregede desuden, at Ukraine ud over kampen for overlevelse og uafhængighed også kæmper for værdier, som Nato deler.