I tirsdagens aftalen skrev Sverige og Finland under på, at Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) er en terrororganisation. De to lande har dermed forpligtet sig til at modarbejde PKK’s aktiviteter.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har flere gange sagt, at han forventer, at optagelsen af Sverige og Finland vil gå hurtigt.

De to lande vurderes til at opfylde alle Natos standarder for demokrati og har samtidig begge et militær, der lever op til Natos standarder.

Stoltenberg har også tidligere fastslået, at optagelsen vil styrke hele Nato - særligt mod Rusland.

Med Sverige og Finland i alliancen sammen med Danmark og de baltiske lande vil Nato-lande beherske hele indsejlingen til Østersøen og de russiske havne.