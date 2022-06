Russisk hackergruppe har angrebet Norge og truer Nato-chef

På beskedtjenesten Telegram kommer gruppen med trusler mod Natos norske generalsekretær, Jens Stoltenberg, og hans familie. Gruppen har tidligere skrevet:

- Jeg glemte at præsentere dig for vores fjende nummer 1 - Jens Stoltenberg. Denne djævel vil stå til ansvar for ethvert liv for en russisk soldat. Og det samme vil hans familie, hans børnebørn og hans støtter, lød beskeden.

Gruppen hævder også at være i besiddelse af Stoltenbergs pas. Men dette passer ikke, oplyser en kilde i Nato til det norske nyhedsbureau NTB.