USA opruster sit militær i Europa som svar på russisk trussel

Derudover vil det amerikanske militær genåbne et hovedkvarter i Polen, der første gang blev oprettet under Første Verdenskrig, permanent og sende flere soldater til Rumænien.

Desuden skal der sendes yderlige luftforsvar til Tyskland og Italien.

- Sammen med vores allierede vil vi sikre os, at Nato er klar til at møde truslerne på tværs af alle områder.

- I en tid, hvor Putin (den russiske præsident, red.) har knust freden i Europa, vil USA og vores allierede optrappe, siger Biden.

Han forklarer, at det er vigtigt med en oprustning for at understrege, at Nato er vigtigere, end alliancen nogensinde har været.