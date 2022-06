Kinas langtrækkende missiler skaber bekymring i Nato

Men nu vil Nato ikke længere overraskes. På Nato-topmødet i Madrid ventes Nato-landene for første gang at vedtage et strategisk koncept, som omtaler Kina. Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på dag to af Nato-topmødet.

- Kina er ikke nævnt med et eneste ord i det nuværende strategiske koncept. Kina vil være del af det strategiske koncept, vi vedtager på dette topmøde, siger Jens Stoltenberg.

Han forventer, at Nato-landene bliver enige om at betegne Kina som en ”udfordring for vores interesser og vores sikkerhed”.