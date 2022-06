Nato vil betegne Rusland som en direkte trussel i ny strategi

Natos nye strategiske koncept vil afspejle, at verden har ændret sig fundamentalt siden 2010.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på vej ind til andendagen af Nato-topmødet i Madrid.

Her lægger Nato-chefen ikke skjul på, at udviklingen siden 2010 har været så dramatisk, at den kan være svær at forstå. Selv for Stoltenberg, som var til stede i Lissabon i 2010, hvor Natos nuværende strategiske koncept blev vedtaget.