Tyrkiets præsident forekom at have forlagt diskussionen om Finland og Sveriges Nato-medlemskab til en klassisk tyrkisk basar, hvor alle tricks gælder.

På den baggrund er det måske ikke opsigtsvækkende, at Recep Tayyip Erdogan bredt vurderes til at have fået mest ud af de seneste par måneders nervespil, siden Finland og Sverige anmeldte deres Nato-ambitioner.