- Fremtidens stærkeste forsvar vil ikke forlade sig på fossile brændstoffer, siger Jens Stoltenberg.

Han henviser til, at krigen i Ukraine har understreget, hvor farligt det er at være afhængig af energi fra Rusland. Men klimaforandringerne har også i bredere forstand betydning for sikkerheden, fastslår Nato-chefen.

- Mere ekstremt vejr ødelægger samfund og skaber spændinger og konflikter. Klimaforandringer har betydning for vores sikkerhed, så det har betydning for Nato, siger Stoltenberg.

På Nato-topmødet i Madrid skal Nato-landenes ledere vedtage et nyt strategisk koncept for Nato. Det vil ifølge Stoltenberg fastslå, at klimaforandringer er ”en definerende udfordring for vores tid”.