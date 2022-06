Stoltenberg tog ikke imod spørgsmål i forbindelse med udtalelsen. Dermed uddybede Nato-chefen ikke forventningerne til tirsdagens møde.

Her skal Stoltenberg diskutere optagelsen med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, Finlands præsident, Sauli Niinistö, og Sveriges statsminister, Magdalena Andersson.

Erdogan skal ifølge eget udsagn også mødes med USA’s præsident, Joe Biden. Mødet vil ifølge Erdogan finde sted enten tirsdag eller onsdag i forbindelse med Nato-topmødet.

Dermed intensiveres mødeaktiviteten nu for at få et gennembrud på vegne af Sverige og Finland. De to nordiske lande lever op til alle Natos krav for medlemmer, og Jens Stoltenberg har ikke lagt skjul på, at han håber, de får plads i kredsen af Nato-lande.