Erdogan vil have resultater ikke ord fra Sverige og Finland

Mandag holdt Tyrkiet også formøder med repræsentanter for Sverige, Finland og Nato. I den forbindelse fastslog Erdogans chefrådgiver på det udenrigspolitiske område, Ibrahim Kalin, at en aftale ikke var tæt på.

Men på Nato-topmødet vil Tyrkiet komme under pres fra de øvrige Nato-landes ledere inklusive USA’s præsident, Joe Biden. Håbet er, at der kan laves en aftale, så Sverige og Finland kan få grønt lyst i Madrid.

Det vil umiddelbart betyde, at de to lande vil kunne deltage fuldt ud i mødet frem for kun i dele af det. Og det vil igangsætte processen frem mod egentligt medlemskab. Den endelige optagelse vil dog først ske efter godkendelse i alle 30 Nato-landes parlamenter.

Tyrkiet kæmper blandt andet for at få styrket indsatsen mod militante kurdere, få ophævet en våbenembargo mod landet og få adgang til at købe F-16 kampfly fra USA.