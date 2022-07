Fordrevne ukrainere modtager kontantbeløb for millioner i nødhjælp

Humanitær nødhjælp har i mange år været lig med lastvogne, der er fyldt til randen med nødhjælpsrationer til flygtninge, som på anden vis ville have haft svær ved at finde mad. Alternativt har nødhjælpen også kunnet komme i form af et telt til familier eller personer, hvis huse er blevet ødelagt på grund af naturkatastrofer.

Men i disse år vinder et nyt nødhjælpsredskab indpas flere steder i verden som Indonesien, Flippinerne og Libanon – og senest i Ukraine, hvor den civile befolkning siden den 24. februar i år har været offer for utallige angreb. Angreb, der har medført, at flere end 7 mio. ukrainere lige nu er internt fordrevne, ifølge FN.