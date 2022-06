G7 kalder angreb på ukrainsk shoppingcenter krigsforbrydelse

Kort efter klokken et natten til tirsdag oplyser den ukrainske redningstjeneste, at 16 har mistet livet, og at 59 er sårede efter angrebet.

- Det er ikke et uheld, at det ramte der. Det er et overvejet russisk angreb, der skulle ramme dette shoppingcenter, siger Volodymyr Zelenskyj.

Ifølge præsidenten befandt over 1000 mennesker sig inde i shoppingcenteret, da angrebet skete.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, der også er til stede ved G7-topmødet, har kaldt bombningen af shoppingcenteret for en ”vederstyggelighed”.

- Vi deler smerten, som ofrenes familier føler, og vreden, når man konfronteres med sådan grusomhed. Det russiske folk må se sandheden, skriver han og deler en video fra shoppingcenteret, kort efter at angrebet fandt sted.