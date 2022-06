28/06/2022 KL. 08:45

Ukraineren Anatolii Shara bor i Kyiv: De, der er vendt tilbage, er igen begyndt at pakke kufferten

Indbyggerne i Kyiv var igen begyndt at leve et normalt liv, efter at den ukrainske hovedstad ellers var udsat for hårdt pres af russerne i krigens indledning. Nu er frygten tilbage.