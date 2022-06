USA bebuder nye sanktioner fra G7 mod Ruslands militær

Kort tid før Zelenskyjs tale meddelte USA, at G7-landene indfører nye sanktioner mod Ruslands forsvarssektor.

- G7-lederne står sammen om en udvidelse af sanktioner, så de i højere grad begrænser Ruslands adgang til vestlig teknologi, som kan være til støtte for Ruslands våbenindustri, hedder det i en erklæring fra Det Hvide Hus.

- USA vil også målrettet og aggressivt ramme Ruslands forsyningslinjer og begrænse Ruslands muligheder for at erstatte militært udstyr, som det allerede har tabt under dets brutale krig, hedder det videre.