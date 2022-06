BANGKOK

I al hemmelighed har en domstol i Pakistan arresteret og idømt manden bag de blodige terrorhandlinger i Mumbai i 2008 og planerne om en terroraktion mod Jyllands-Posten omkring samme tidspunkt 15 ½ års fængsel.

Den nu 44-årige Sajid Mir har i et årti stået på FBI’s liste over verdens mest eftersøgte terrorister. Der er udsat en dusør på 5 mio. dollars for informationer, der fører til hans arrestation.