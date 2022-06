Normalt er det op til de store kreditvurderingsvirksomheder at erklære et land for statsbankerot. Det betyder, at landets statskasser er tomme, og at det ikke kan betale af på sin gæld.

Men de tre største kreditvurderingsvirksomheder - S&P, Moody’s og Fitch - har fået forbud fra EU mod at kreditvurdere Rusland og kan derfor ikke erklære landet statsbankerot.

Der er ingen formelle konsekvenser, ved at et land går statsbankerot. Men det kan give Rusland ringere vilkår, når det i fremtiden vil låne penge.