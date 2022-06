Terrorsigtet 42-årig vil stadig ikke afhøres af norsk politi

- Politiet har brugt omkring en halv time på at prøve at overbevise sigtede om, at de ikke ønsker at manipulere hans forklaring. Han har ikke godtaget svaret og har benyttet sig af sin ret til ikke at afgive forklaring.

Elden forklarer til VG, at politiet vil optage afhøringerne på video. Men den 42-årige er bange for, at politiet vil klippe optagelserne sammen på en måde, der manipulerer hans udsagn.

Afhøring af manden måtte også stoppes lørdag, fordi han ikke ville acceptere, at politiet optog samtalen med ham.