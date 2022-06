Erdogan overvejer dødsstraf for at starte skovbrand

Straffen for at antænde en skovbrand skal være ”skræmmende”.

- Og hvis det indebærer en dødsstraf, så er det en dødsstraf.

Justitsminister Bekir Bozdag siger, at præsidentens kommentarer er ”en instruks til os”.

- Vi er begyndt at arbejde med det i ministeriet, siger justitsministeren.

Han tilføjer, at maksimumsstraffen for at starte en skovbrand i dag er ti års fængsel.

Straffen kan hæves til livsvarigt fængsel, hvis det sker i forbindelse med organiseret kriminalitet.

I torsdags sagde indenrigsminister Suleyman Soylu, at en mistænkt er blevet anholdt. Han skal have erkendt at have startet branden ved Marmaris på grund af frustration over familieproblemer.