Putin lover Belarus missiler til atomvåben

Putin sagde, at han ikke for nuværende ser nogen grund til et ”symmetrisk” svar. Men Hvideruslands russisk-fremstillede Su-25 jagerfly kan blive opgraderet på russiske fabrikker.

Og så lovede han Lukasjenko, at Rusland vil sende Iskander-M missilsystemer til Hviderusland.

Det er et system, der kan sende missiler mod mål op til 500 kilometer væk. De kan udstyres med atomsprænghoveder.

Natos kodenavn for missilerne er ”SS-26 Stone”.

Spændingerne mellem Rusland og Vesten er taget til efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar.

Rusland har blandt andet begrundet angrebet med, at Nato efter russisk opfattelse havde planer om at optage Ukraine i alliancen.