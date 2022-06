Norges statsminister: Verden blev forandret ved nattens skyderi

Det skulle have været en glædens dag i Norge med fejringer og Pride-parade, men det er blevet en dag farvet af sorg i stedet for regnbuens farver.

Ved et pressemøde lørdag eftermiddag lyder det fra den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, at en mands angreb natten til lørdag mod natklubber kendt for at være populære i Oslos LGBT-miljø har ændret alt.