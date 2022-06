Det bliver hævet fra det nuværende niveau på tre op til fem, som er det højeste niveau på skalaen.

PST begrunder det øgede trusselsniveau med, at man tidligere har set, at terrorhandlinger har potentiale til at inspirere andre.

Men samtidig understreger efterretningstjenesten, at der ikke er nogen oplysninger, der tyder på, at der er planlagt flere angreb.

På pressemødet siger Roger Berg videre, at den 42-årige mand, der er anholdt og sigtet for drab, drabsforsøg og terror, er kendt af PST.