Da amerikaneren James Vlahos fik beskeden om, at hans far var uhelbredeligt syg med kræft, begyndte han straks at optage samtalerne mellem dem.

Lydfilerne lavede han om til en interaktiv app ved navn Dadbot, som takket være kunstig intelligens blev i stand til at tale med farens stemme og dermed vække ham til live som en digital dobbeltgænger.