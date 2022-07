29/07/2022 KL. 06:00

De ikke-religiøse vinder frem, og et ældgammelt fællesskab er i frit fald

Island er et af verdens mindst religiøse lande. Her mener en markant stemme i debatten, at der går megen viden og forståelse tabt med den nuværende udvikling. Vi bliver mindre religiøse, men intet erstatter det fællesskab, som religion kan give, mener præsten Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir.