Efterretningstjeneste: Rusland vil forsøge false-flag-operationer i Hviderusland

En ukrainsk efterretningstjeneste beretter om, at Rusland sender sabotagegrupper til byer nær den ukrainske grænser i Hviderusland. Det skriver ISW. Sabotagegrupperne skulle angiveligt have for øje at give Hviderusland en undskyldning for at angribe Ukraine.