Togrejsen fra den ungarske provinsby Debrecen til Wien i nabolandet Østrig varede ikke mere end seks timer, men føltes som en evighed. I toget sad 28-årige Julia og stirrede ud ad vinduet. Tankerne fløj gennem hovedet på den unge kvinde.

»Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville have en abort. Men jeg var vred over, at det skulle foregå på denne måde,« fortæller Julia, der gerne vil være anonym og derfor ikke har sit efternavn med i denne artikel.