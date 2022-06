Russisk militærfly styrter ned uden for Moskva

Ifølge Tass var flyet på vej fra den vestrussiske by Belgorod nær Ukraine til den sydlige by Orenburg, og ville lande på flyvepladsen i Rjasan for optankning.

Nyhedsbureauet Interfax citerer Ruslands forsvarsministerium for at sige, at flyet styrtede grundet en motorfejl under en træningsflyvning.

Fejlen opstod, da flyet udførte en træningsflyvning uden last om bord, og besætningen besluttede at udføre en landing uden for landingsbanen. Flyet gik delvist i opløsning ved sammenstødet.