Ukraine åbner drabs- og voldtægtsretssag mod russisk soldat

Han er derfor tiltalt in absentia.

Nyhedsbureauet Reuters har forsøgt at få en kommentar til sagen fra det russiske forsvarsministerium, som ikke har svaret. Det har ikke været muligt at få fat på den tiltalte selv.

Han står tiltalt for den 9. marts at have dræbt en civil ukrainer i området omkring Kyiv, som er Ukraines hovedstad. De russiske styrker led i den periode store tab i området og måtte efter et stykke tid trække sig tilbage.

I ugerne efter var aviser fyldt med billeder af massakrer, som de russiske soldater angiveligt havde begået. Blandt andet i den mindre by Butja, hvor hundredvis af civile blev fundet skudt.