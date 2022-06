Advokat: Dødsdømte i Donetsk gør klar til at appellere dom

De tre blev af domstolen kendt skyldige i ”aktiviteter som lejesoldater og i at udføre handlinger, der har til formål at overtage magten og vælte forfatningsordenen i Donetsk”.

- Mine kolleger og jeg forbereder et appelskrift i overensstemmelse med de anklagedes interesser, siger Tserkovnikova ifølge Tass.

Det er ikke umiddelbart lykkedes nyhedsbureauet Reuters at få fat i Tserkovnikova selv.

Ukraine har udtalt, at landet med alle midler prøver at redde de tre udlændinge.

Kenneth Øhlenschlæger Buhl, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet og uddannet jurist, vurderede i forbindelse med dommen over for Ritzau, at de dømte var blevet del af et politisk spil. Han mener ikke, at dommen kan anerkendes folkeretligt.