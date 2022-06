I kamp med tiden og dårligt vejr kæmper FN og internationale nødhjælpsorganisationer sammen med Taleban-regimet for at danne sig et overblik over omfanget af Afghanistans værste jordskælv i mindst to årtier.

Dele af regionen omkring epicentret i Paktika-provinsen i det sydøstlige Afghanistan tæt på grænsen til Pakistan er ude af kontakt med omverdenen. Øjenvidneskildringer fra overlevende og redningsmandskab handler om landsbyer, der er sunket i grus, ødelagte veje og væltede kommunikationsmaster, der - kombineret med store oversvømmelser på grund af voldsom regn - ½har afbrudt alle forbindelser.