Efterforskningen har stået på i over et år, og nu er otte personer blevet tiltalt for uagtsomt manddrab på den argentinske fodboldlegende Diego Maradona.

Det skriver nyhedsbureauet AFP med henvisning til en domstolsafgørelse, der er blevet offentliggjort onsdag.

Diego Maradona døde af et hjertestop i november 2020. Før sin død var han i sit hjem ved at komme sig oven på en større operation i hjernen efter en blodprop.