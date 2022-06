Saudiarabisk kronprins i Tyrkiet på normaliseringsbesøg

Erdogan mødte i Riyadh kronprinsen, som reelt er Saudi-Arabiens leder. På deres møde var der fokus på at få øget mulighederne for saudiarabiske investeringer i det kriseramte Tyrkiet.

Erdogan har forud for Mohammeds besøg i Tyrkiet sagt, at de to landes relationer i Ankara vil blive bragt op ”på et langt højere niveau”.

- Mødet ventes at føre til en genoprettelse af det bilaterale forhold, så det bliver lige så godt som før krisen, siger en højtstående tyrkisk embedsmand tæt på Erdogan.

Embedsmanden tilføjer, at en række nye aftaler om energi, økonomi og sikkerhed vil blive underskrevet - blandt andet om saudiarabernes indtræden på kapitalmarkederne i Tyrkiet.