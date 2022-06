Russiske frustrationer stiger over sanktioner mod Kaliningrad

Litauens kurs har opbakning fra EU og den danske regering, fordi beslutningen følger EU’s sanktioner. Det fastslår udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i forbindelse med et ministermøde i Luxembourg tirsdag.

- Når alle 27 EU-lande vedtager sanktioner, så forpligter vi os også til at overholde dem. Så det er ikke et særligt problem mellem Rusland og Litauen. Det er et forhold mellem Rusland og EU, siger Jeppe Kofod.

EU’s sanktioner er blevet indført for at påføre Rusland så store omkostninger, at man stopper krigen i Ukraine. Hidtil er det dog ikke sket. Men sanktioner vil blive opretholdt, uanset hvilket pres Putin lægger på eksempelvis Litauen, siger Jeppe Kofod.