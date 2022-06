De kan med rette kaldes bomber fra helvede.

Bomber så potentielt skadelige for civile, at det har fået flere end 120 lande verden over til at underskrive en international konvention om ikke at bruge eller producere dem.

Men ikke desto mindre er mængden af dokumentation for, at Rusland flittigt benytter sig af de såkaldte klyngebomber i Ukraine – uden at tage højde for at ramme civile – begyndt at hobe sig op.