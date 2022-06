Tyskland venter enighed i Nato om udvidelse i Norden

- Selv om det ville være godt at kunne melde om konkrete fremskridt, vil det ikke være en katastrofe, hvis det viser sig, at der skal bruges nogle få uger mere. Det, som er afgørende for os, er, at der ikke er nogen uoverstigelige problemer.

Sverige og Finland er stødt på modstand fra Nato-landet Tyrkiet, som beskylder de to nordiske lande for at støtte og huse militante kurdere og andre grupper, som tyrkerne opfatter som terrorister.

Svenske medier skriver, at ”tålmodighed” er nøgleordet, når Sverige, Finland og Tyrkiet mandag fortsætter forhandlinger i Natos hovedkvarter i Bruxelles. Ingen af de tre lande giver udtryk for, at de venter et gennembrud inden for kort tid.