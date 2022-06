Gammel guerillasoldat slog TikTok-kongen i colombiansk valg

- Colombianere, i dag har flertallet af borgerne valgt den anden kandidat. Som jeg sagde under valgkampen, anerkender jeg valgets resultat, siger han efter nederlaget.

Gustavo Petro tager over for den nuværende præsident Iván Duque Márquez. Han står til at blive taget i ed 7. august 2022.

Og når det sker, ser USA frem til samarbejdet. Det siger den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, ifølge Reuters.

- På vegne af USA vil jeg gerne lykønske colombianerne for at gøre deres stemme hørt i et frit og retfærdigt præsidentvalg, siger Blinken i en pressemeddelelse fra landets udenrigsministerium.

- Vi glæder os til at arbejde sammen med den valgte præsident, Petro, og fremover styrke forholdet mellem USA og Colombia.