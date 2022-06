Britisk journalist og hans guide blev dræbt af skud i Amazonas

Aktivister har bebrejdet præsident Jair Bolsonaro for drabene for at tillade kommerciel udnyttelse af Amazonas på bekostning af miljøet og lov og orden.

Bolsonaro mener, at mændene tog ud på eget ansvar, idet de tog på en ”uforsvarlig” tur i et område, hvor Dom Phillips var ”ildeset”.

Phillips arbejdede på en bog om bæredygtig udvikling i Amazonas med Pereira som sin guide.