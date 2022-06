Politi bekræfter at have fundet rester af journalist i Amazonas

Onsdag fandt politi frem til nedgravede menneskelige rester, som man var overbevist om stammede fra de to. Og fredag er det altså bekræftet, at resterne af Dom Phillips er fundet i regnskoven.

Politiet oplyser, at det stadig arbejder på en ”fuldstændig identifikation” af de menneskelige rester, der er fundet, hvoraf dele altså også kan tilhøre Pereira.

Phillips og Pereira var sammen draget til den afsidesliggende Javari-dal i Amazonas for at researche til en ny bog.

De skulle være vendt tilbage fra deres tur for at deltage i et møde søndag den 5. juni. Men de dukkede aldrig op. Siden var de meldt savnet, indtil de menneskelige rester blev fundet onsdag.