- Vi er et stærkt folk, og vi kan håndtere enhver udfordring. Ligesom vores forfædre så vil løse ethvert problem. Og hele vores tusindårige historie vidner om det, mener han.

Igen nægter han at bruge ordet krig om Ruslands angreb på Ukraine. Det udløser stort bifald i kongressalen, da han bekræfter, at han er fast besluttet på at videreføre den ”særlige militære operation” i Ukraine.

Det er ved lov forbudt i Rusland at bruge ordet krig om den store angrebskrig i Ukraine.

På grund af et hackerangreb måtte Putin, fredag eftermiddag udsætte sin årlige tale i Skt. Petersborg.

Hackerangrebet var rettet mod det økonomiske forums hjemmeside.

Det er 25. gang, at Spief afholdes, men det økonomiske forum er klart anderledes end tidligere år. For mange af de sædvanlige deltagere er blevet væk på grund af Ruslands invasion af Ukraine.