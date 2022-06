Data antyder, at 15.000 millionærer vil forlade Rusland

Oplysningerne har det britiske forsvarsministerium offentliggjort fredag. Det er sket i en daglig briefing om udviklingen Ukraine.

Om krigshandlingerne i det østlige Ukraine siger ministeriet med henvisning til britiske efterretninger, at Rusland formentligt vil gøre nye forsøg på at vinde mere momentum i bestræbelserne på at omringe byen Sjevjerodonetsk sydfra.

Også med henvisning til britiske efterretninger lød det torsdag fra ministeriet, at Rusland står over for at skulle foretage en farlig krydsning af floden Siverskyv Donets ved Sjevjerodonetsk. Det skyldes, at alle broer over floden i området er ødelagt.