Det britiske forsvarsministerium siger torsdag med henvisning til britiske efterretninger, at Rusland står over for at skulle foretage en farlig krydsning af floden Siverskyv Donets ved byen Sjevjerodonetsk. Her menes det nu, at alle broer er ødelagt.

- Ukraine har formentlig kunne trække en stor del af dets kampstyrker tilbage, efter at de i langt tid har forsvaret byen, hedder det i den daglige opdatering fra det britiske forsvarsministerium torsdag med tilføjelsen:

- Ruslands styrker i Donbas opererer højst sandsynlig i stigende grad ud fra improviserede og ikke forberedte aktioner i grupper, som er stærkt underbemandede.