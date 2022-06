Onsdag har den franske præsident Macron været på besøg hos det ukrainske naboland Rumænien.

I en tale sagde han, at det var på tide at berolige Ukraine, der har EU-ambitioner.

- Vi er nået til et punkt, hvor vi er nødt til at sende klare politiske signaler, os europæere, til Ukraine og dets folk, som gør heroisk modstand, sagde han uden at blive konkret.

I sin kritik har Ukraine anklaget de tre store nationer for at være for langsomme til at levere våben og for at sætte deres egen velstand før Ukraines frihed og sikkerhed.

Oleksij Arestovytj, der er en af præsident Volodymyr Zelenskyjs rådgivere, sagde i sidste uge til det tyske medie Bild, at man er bekymret for, at de tre ledere kommer for at lægge et pres på Ukraine.