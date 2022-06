Højtstående IS-leder er tilbageholdt af koalitionsstyrker

Ifølge udtalelsen kom ingen civile til skade under operation og alle luftfartøjer, der deltog, har ikke taget skade.

I udtalelsen oplyses det ikke, hvilken del af Syrien, operationen har fundet sted henne.

Koalitionen udfører razziaer og angreb, der har til mål at ramme medlemmer af Islamisk Stat.

En talsperson for en tyrkiskstøttet oprørsgruppe, der har kontrol med dele af de nordlige Syrien, siger at koalitionsstyrker torsdag morgen har udført et helikopterraid tæt på landsbyen Al-Humaira, der ligger lidt syd for grænsen til Tyrkiet.