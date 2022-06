Brødre har indrømmet drab på forsvunden journalist i Amazonas

Amarildo blev anholdt i sidste uge, efter at politiet havde fundet blod på hans båd. Ved samme lejlighed blev der fundet ”organisk materiale”, som siden er blevet undersøgt.

Tirsdag aften blev hans bror, Oseney da Costa, slæbt væk af politiet, mistænkt for at stå bag drabet på de to rejsende.

Politiet har ikke selv ønsket at kommentere, hvorvidt de to brødre har indrømmet at stå bag.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har offentligt været ude og italesætte sagen, der har fået international opmærksomhed.

I sidste uge udtalte han, at de to mænd havde været på et ”eventyr, man ikke anbefaler”.

Senest har Bolsonaro sagt, at de to nu afdøde mænd havde fået en masse fjender, fordi de havde rapporteret om miljømæssige problemer i Amazonas.