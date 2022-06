Kreml: Kina og Rusland øger samarbejde for at modgå sanktioner

- Det er aftalt at udvide samarbejdet inden for finans, industri, transport og andre områder. Det sker med afsæt i den globale økonomiske situation, der er blevet mere kompliceret på grund af Vestens illegale sanktionspolitik, hedder det.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at Putin og Xi gav udtryk for, at deres holdninger i den internationale politik er identiske eller næsten identiske.

At de ”systematisk forsvarer de grundlæggende principper inden for folkeretten, og at de kæmper for at opbygge et sandt multipolært og retfærdigt system i de internationale forbindelser”. Det fremgår det af Kremls erklæring.