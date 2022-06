Måske kun seks asylansøgere om bord på fly til Rwanda

Et fly, der sent tirsdag ventes at lette i London for at flyve asylansøgere til Rwanda, vil formentligt kun have seks migranter om bord, rapporterer BBC.

Det menes, at flyet vil lette fra en militær lufthavn i Wiltshire.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol meddeler, at den tirsdag har udstedt en ordre, som har forhindret deportationen af en af asylansøgerne, som ellers skulle have været med flyet.