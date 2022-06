Rwanda lader britisk asylgruppe bo i hjem for folkedrabsofre

Indtil for nylig var Hope Hostel i Rwanda et hjem for forældreløse efter folkedrabet i 1994 i det afrikanske land.

Men snart skal det efter planen huse den første gruppe af asylansøgere, der - muligvis tirsdag - flyves fra Storbritannien til Rwanda.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hotelbestyrer Ismael Bakina siger, at 100 asylansøgere kan indkvarteres for omkring 460 kroner per person per dag i bygningerne, der ligger i Rwandas hovedstad, Kigali.