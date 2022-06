Joe Biden vil bygge siloer i Ukraine for at redde korn

- En række lande i Vesten - deriblandt USA - kan bidrage til at opføre kornsiloer. Blandt andet op til Ukraines grænse til Polen, så hveden kan holde sig, sagde Biden tirsdag.

Udtalelsen kom i forbindelse med et konvent i Philadelphia.

- Jeg arbejder sammen med europæiske partnere på planer om at få 20 millioner ton hvede, som er låst i Ukraine, ud på verdensmarkedet, så priserne på fødevarer kan blive bragt ned, sagde Biden i sin tale.

Landbrugslandet Ukraine var engang kendt som ”Sovjetunionens kornkammer”. Landet har siden Ruslands invasion desperat forsøgt at eksportere store mængder af korn via veje, floder og jernbaner for at dæmpe krisen.