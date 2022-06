Stabschef: Navalnyj er flyttet fra fængsel til ukendt sted

Den prominente oppositionspolitiker afsoner i øjeblikket en dom på to et halvt år i et fængsel uden for Moskva.

I marts blev den stærkt Putin-kritiske Navalnyj idømt yderligere ni års fængsel, efter at han blev kendt skyldig i anklager om bedrageri og for at udvise foragt i retten.

Den afgørelse har oppositionspolitikeren siden anket. Det er dog blevet afvist.

Her besluttede en dommer samtidig, at Navalnyj skulle flyttes til et andet topsikret fængsel, hvor hans muligheder for besøg og korrespondance med omverdenen vil blive begrænset yderligere.