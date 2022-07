Bliver kvinden blandt Italiens Brødre den næste premierminister

Da Mario Draghi for nylig tilbød at trække sig som Italiens premierminister, var Giorgia Meloni ikke sen til at øge presset på regeringschefen.

På Twitter slog hun et billede op, hvor den 45-årige romer med det karakteristiske blonde hår stod med en alvorlig mine og et skilt med et utvetydigt budskab: »Elezioni subito« – valg omgående.