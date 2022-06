Sydkoreansk chaufførstrejke rammer globale forsyningskæder

Chaufførerne indstillede arbejdet i begyndelsen af sidste uge.

De er blandt andet utilfredse med høje forbrugs- og benzinpriser og udsigten til, at en garanti om mindsteløn bliver fjernet.

- Det eneste, vi beder om, er at få fjernet usikkerheden i vores liv, siger Cho Jeong-jae, der er medlem af en fagforening for lastbilchaufførerne.

Sydkorea er verdens største producent af mikrochips, hvilket der i forvejen er problemer med at producere nok af på verdensplan.

Et koreansk selskab, der producerer et særligt rengøringsmiddel til de små chips, har blandt andet fået problemer med at levere til et kinesisk selskab. Det oplyser Sydkoreas Internationale Handelsorganisation (Kita).